В Петербурге утвердил инициативу о новых налогах и льготах

В среду, 17 ноября, депутаты Законодательного собрания Петербурга рассмотрели во втором чтении проект корректировок местного закона о налогах и сборах. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В среду, 17 ноября, депутаты Законодательного собрания Петербурга рассмотрели во втором чтении проект корректировок местного закона о налогах и сборах. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Депутаты Заксобрания приняли законопроект о дополнительных мерах налоговой поддержки и налоговых сборах.

Заседание состоялось в среду, 17 ноября. Было подготовлено 15 поправок. Из них поддержана корректировка о продлении льгот по налогу на имущество для организаций культуры, искусства, образования, физкультуры, спорта, здравоохранения и социального обслуживания, а также касающаяся уточнения льгот для резидентов особой экономической зоны «Санкт-Петербург».

Также поправки подразумевают льготы по налогу на имущество и земельному налогу для пансионатов. А компании конгрессно-выставочной отрасли освобождаются от уплаты имущественных налогов за весь 2021 год.

Одновременно законопроект расширяет состав объектов, облагаемых налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости, за счет включения гаражей, машино-мест и объектов незавершенного строительства.

Еще она корректировка — рост с 0,1% до 0,3% ставки налога на земли сельскохозяйственного назначения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутаты ЗакСа поддержали поправку бюджета на 2022 год.