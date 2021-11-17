Из Тихвинской больницы угнали автомобиль с вакциной

По поводу данной ситуации высказался глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

По его словам, случившееся — это вопиющий случай. Авто применялось для вакцинации населения. На его кузове существует специальная марка. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ленобласти.

Помимо этого, внутри машины было незначительное количество вакцины.

Вылегжанин считает, что благодаря медикам Тихвинской больницы, на горожан произошедшее никак не повлияло.

«Сотрудники медучреждения сделали все возможное, чтобы продолжить работу в прежнем режиме, поэтому на пациентах инцидент не отразился», — заявил глава комитета по здравоохранению 47-ого региона.

Также Сергей Вылегжанин обратился к местным жителям, которые, возможно, стали свидетелями преступления. Чиновник попросил тех, у кого есть какая-либо информация, касающаяся угона, передать ее полицейским.

«Надеемся, что автомобиль не пострадает и вернется в автопарк больницы, — заключил Вылегжанин .

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ковид-больными стали еще 424 человека.