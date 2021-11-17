В Ленобласти ковид-больными стали еще 424 человека

От коронавируса в Ленобласти умерло еще 8 человек. Фото: pexels.com

От коронавируса в Ленобласти умерло еще 8 человек. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 424 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 85 113 случаев ковида. При этом выздоровели 65 929 пациентов, в том числе 403 за последние сутки. Кроме того, стало известно о восьми летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 694.

В Петербурге коронавирус за минувшие сутки подцепили 2 793 человека. Скончалось, при этом, 84 горожанина. Оправиться от болезни удалось за последний день 2 573 петербуржцам.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что глава ВОЗ объяснил продолжительность пандемии коронавируса.