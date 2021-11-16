Глава ВОЗ объяснил продолжительность пандемии коронавируса

Глава ВОЗ объяснил продолжительность пандемии коронавируса
Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что число зараженных коронавирусом доподлинно неизвестно. Фото: Gazeta.SPb

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объяснил, почему затягивается пандемия коронавируса.

По словам главы ВОЗ, долгие сроки пандемии связаны с глобальным неравенством в доступе к вакцинам и непоследовательным применением коронавирусных ограничений. Гебрейесус подчеркнул, что таким образом вирус получает больше пространства для перемещения и мутации, передает ТАСС.

Он напомнил, что в официальной статистике значатся более 5 миллионов смертей от коронавируса, хотя реальное число, по его словам, гораздо больше. Гендиректор отметил, что число зараженных коронавирусом доподлинно неизвестно, и речь идет о «болезни, которую мы не понимаем».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире коронавирусом заразились более 253,8 млн человек.

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