«С наступающим»: в детсаду Приморского района заранее провели новогодний утренник

&#171;С наступающим&#187;: в детсаду Приморского района заранее провели новогодний утренник
Местные жители заметили на территории детского сада Деда Мороза и Снегурочку. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Жители Приморского района Петербурга утром 17 ноября заметили новогодний утренник на территории детского сада.

Деда Мороза и Снегурочку увидели горожане, живущие рядом с дошкольным учреждением. Оказалось, что на площадке детсада также имелась наряженная елка, вокруг которой воспитатели водили хороводы с малышами.

В социальных сетях пользователи отреагировали на новость двояко. Кого-то смутили новогодние мероприятия почти за полтора месяца до главного праздника зимы, а кто-то порадовался за детей.

«Урааа! Понеслось! С наступающим», — написал подписчик группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, когда на Дворцовой площади установят новогоднюю елку. Известно, что горожане проголосовали за живое дерево, поэтому ель привезут в Санкт-Петербург из Ленинградской области.

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