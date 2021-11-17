Бритни Спирс рассказала о своих унижениях

Певица Бритни Спирс заявила о претензиях к своей матери Линн Спирс.

Она потребовала посадить в тюрьму тех, кто ответственен за ее нахождение под опекой отца.

«За все плохое, что они мне причинили, они все должны отправиться за решетку. Да, включая мою набожную мамочку. Я привыкла не выносить сор из избы и молчать, но не в этот раз», — написала певица у себя в Instagram.

В конце сентября суд приостановил опеку над певицей со стороны ее отца Джейми. Опека длилась 13 лет. Временные полномочия по опекунству были переданы бухгалтеру Джону Забелу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американская певица Бритни Спирс внезапно удалила свой аккаунт в Instagram. Это случилось сразу после того, как звезда поделилась прекрасной новостью: ей сделали предложение.