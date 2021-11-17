Бритни Спирс рассказала о своих унижениях

Бритни Спирс рассказала о своих унижениях
Бритни Спирс. Фото: www.instagram.com/britneyspears

Певица Бритни Спирс заявила о претензиях к своей матери Линн Спирс.

Она потребовала посадить в тюрьму тех, кто ответственен за ее нахождение под опекой отца.

«За все плохое, что они мне причинили, они все должны отправиться за решетку. Да, включая мою набожную мамочку. Я привыкла не выносить сор из избы и молчать, но не в этот раз», — написала певица у себя в Instagram.

В конце сентября суд приостановил опеку над певицей со стороны ее отца Джейми. Опека длилась 13 лет. Временные полномочия по опекунству были переданы бухгалтеру Джону Забелу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американская певица Бритни Спирс внезапно удалила свой аккаунт в Instagram. Это случилось сразу после того, как звезда поделилась прекрасной новостью: ей сделали предложение.

Бритни Спирс опека певица


 

Новости партнеров
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Беглов пошел на попятную с запретами старикам, но объявить об этом доверили спикеру Бельскому
Беглов пошел на попятную с запретами старикам, но объявить об этом доверили спикеру Бельскому
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Куда пропал сын Жанны Фриске и какую ошибку боится повторить его отец Дмитрий Шепелев
Куда пропал сын Жанны Фриске и какую ошибку боится повторить его отец Дмитрий Шепелев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бритни Спирс рассказала о своих унижениях
Большое шоу Бузовой в Москве перенесли на следующий год из-за COVID
Еноту из Мурино ищут новый дом
Два грузовика устроили ДТП на внутренней стороне КАД
«С наступающим»: в детсаду Приморского района заранее провели ...
На Тучковом мосту не смогли разъехаться две иномарки
Россияне потратили 2,3 трлн рублей на новые автомобили
СК возбудил против депутата от КПРФ Артема Самсонова дело о педофилии