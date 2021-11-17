В скейт-парке под мостом Бетанкура появится боул уникальной формы

Сооруженный боул, у которого нет аналогов в России, имеет уникальную форму. Фото: сайт администрации Петербурга

Сооруженный боул, у которого нет аналогов в России, имеет уникальную форму. Фото: сайт администрации Петербурга

Под мостом Бетанкура в Петроградском районе завершена вторая очередь строительства скейт-парка. Он стал крупнейшим на Северо-Западе комплексом для проведения тренировок и соревнований по экстремальным видам спорта.

Пространство дополнили уникальным боулом – так спортсмены называют бетонную чашу для катания на скейтбордах и велосипедах ВМХ. Особенностью конструкции, у которой нет аналогов в России, являются размеры. Глубина чаши достигает трех метров, поэтому для строительства и бетонирования отвесных стенок были применены технологии горной отрасли.

Как сообщила пресс-служба комитет по благоустройству Петербурга, качество нового скейт-парка позволяет принимать международные соревнования и обеспечивать подготовку сборных России по скейтбордингу и BMX-фристайлу.

Изюминкой спортивного локации стала авторская тематическая конструкция, на которой желающие смогут разместить сломанные скейты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самый большой граффити-портрет Довлатова нарисовали под мостом Бетанкура.