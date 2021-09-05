Самый большой граффити-портрет Довлатова нарисовали под мостом Бетанкура

Рядом с изображением Сергея Довлатова нарисована его любимая собака . Фото: Telegram-канале "Пиотровский Online"

Рядом с изображением Сергея Довлатова нарисована его любимая собака . Фото: Telegram-канале "Пиотровский Online"

В Петроградском районе Петербурга появился самый большой граффити-портрет Сергея Довлатова.

Портрет писателя появился в рамках фестиваля «День Д», который посвящен 80-летию публициста. Рядом с изображением писателя нарисована его любимая собака — фокстерьер Глаша.

Новый стрит-арт можно увидеть под мостом Бетанкура в скейт-парке «Бетанкур плаза». Как рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский, это новая городская площадка, где все желающие могут без согласования рисовать граффити и размещать свои стрит-арт работы.

Большой граффити-портрет создавали в течение дня известные уличные художники Стас Багс и МишаВерт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 3 сентября в Петербурге стартовал фестиваль «День Д», посвященный 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова.