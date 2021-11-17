Петербуржцы стали реже пользоваться метро из-за пандемии

Пассажиропоток снизился примерно на 20%.

В Санкт-Петербурге заметили снижение пассажиропотока в метро. Количество людей, ездящих в метро, сократилось примерно на 21%, если сравнивать с показателями 2019 года. Об этом сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Отмечается, что горожане реже ездят на общественном транспорте из-за пандемии коронавируса. В 2020 году показатель был еще выше – от метро отказались 35% пассажиров.

В подземке отметили, что пассажиропоток восстанавливается крайне медленно. Тем не менее, на метро ежедневно ездят около двух миллионов человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга совместно с ВТБ планируют инвестировать в «Метрострой» 12 млрд.