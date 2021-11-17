В Петербурге выделят 3,9 млрд рублей на расселение коммуналок

В Петербурге выделят 3,9 млрд рублей на расселение коммуналок
Власти продолжают расселять коммунальные квартиры. Фото: pixabay

За два года ключи от новых квартир получат пять тысяч семей.

В Санкт-Петербурге продолжают расселять коммунальные квартиры. В 2022 году на эти цели готовы потратить 3,9 миллиарда рублей. В Смольном отметили, что всего за два года удастся обеспечить жильем более пяти тысяч семей. Об этом сообщили в ЗакСе.

В парламенте также обсуждали увеличение финансирования, но инициативу не поддержали. Напоминаем, что в программу по расселению коммуналок вошли 5,1 тысяч квартир.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в центре Петербурга собираются коммуналки нового типа, что беспокоит жителей города. Жители города обеспокоены, что девелоперы незаконно проводят «уплотнение» жилых объектов под видом расселения коммуналок. Заинтересованы этим вопросом и юристы.

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