В центре Петербурга собираются коммуналки нового типа, что беспокоит жителей города

Жители города обеспокоены, что девелоперы незаконно проводят «уплотнение» жилых объектов под видом расселения коммуналок. Заинтересованы этим вопросом и юристы.

Активисты из центрального района Петербурга подняли в социальных сетях вопрос о продаже нескольких десятков студий в двух расселенных коммунальных квартирах. Утверждается, что возможность перепланировки и раздела коммуналок с площадью более 150 м2 может стать возможностью ускорить решение вопроса с расселением, но под сомнение попадают методы, которыми пользуются при этом девелоперы, особенно в отношении памятников архитектуры. Об этом сообщает «АБН».

Для разрешения ситуации предлагается упростить реализацию перепланировок, но поставить ряд условий редевелоперам. Юристы отмечают, что площадь каждой новой квартиры, которая создается на территории бывшей коммуналки, не должна быть меньше 30 квадратных метров, а лицевые счета собственников должны быть разделены.

«Происходит продажа того, чего нет. Нет официальной перепланировки, а покупатель приобретает право общей долевой собственности на вышеуказанные доли квартиры, значит у них один унитаз и душевая», — отмечают специалисты.

По опросам граждан и изучению дополнительных материалов удалось узнать, что выгодные на вид предложения по покупке таких новых переделанных квартир в Центре могут вылиться в многолетние судебные тяжбы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что теперь в Петербурге к коммунальщикам можно обращаться круглосуточно. Позвонив по номерам, указанных в специальных памятках, горожане могут решить вопрос с содержанием и обслуживанием дома.