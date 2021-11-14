Петербургские коммунальщики переходят на круглосуточный режим работы

Петербургские коммунальщики переходят на круглосуточный режим работы
Позвонить можно будет в любое время. Фото: Pixabay

Теперь позвонить специалистам можно будет в любое время суток.

С 15 ноября петербуржцы смогут обращаться к коммунальщикам круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета города.

Памятки с необходимыми номерами повесят во всех жилых домах Северной столицы. Позвонив по ним, горожане смогут решить вопрос с содержанием и обслуживанием дома. Это нужно, чтобы проблемы с протечками, отоплением, электро- и водоснабжением решались оперативно. Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор Александр Беглов.

В Петербурге ежедневно дежурят 126 аварийных бригад. Общее число аварийных бригад, сформированных на базе управляющих организаций — 377.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коммунальщики сняли с Чижика-Пыжика, кем-то подаренные, шарф и варежки.

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