Коммунальщики сняли с Чижика-Пыжика, кем-то подаренные, шарф и варежки

Коммунальщики сняли с Чижика-Пыжика, кем-то подаренные, шарф и варежки
Коммунальщики сняли с Чижика-Пыжика, кем-то подаренные, шарф и варежки. Фото: Telegram-канал администрации Центрального района

Сотрудники ЖКС №1 Центрального района сняли вязаную шапку и шарф со скульптуры Чижика-Пыжика на набережной Фонтанки у Инженерного замка. Неизвестные продолжают утеплять скульптуры города перед наступлением первых заморозков.

Уже не впервые со скульптур в Петербурге снимают теплые вещи, на этот раз шарф и варежки оказались на скульптуре Резо Габриадзе Чижике-Пыжике. Об этом стало известно известно из Telegram-канала администрации Центрального района.

«Сегодня на скульптуру птицы, являющуюся одной из популярных достопримечательностей города, неизвестные попытались одеть одежду. Их действия понравились далеко не всем жителям и гостям Петербурга. Специалисты ЖКС №1 Центрального района привели в порядок любимую скульптуру горожан», — сообщают в Telegram-канале администрации.

Чтобы забрать у скульптуры теплые вещи, властям пришлось привлечь промышленного альпиниста, некоторые жители, воспользовавшись моментом, попросили мужчину донести их монетки до Чижика-Пыжика.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге задержали трех парней, которые пытались утеплить скульптуры коней на Аничковом мосту.

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