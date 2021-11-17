Попова предложила изменить школьную программу из-за антипрививочников

Попова предложила изменить школьную программу из-за антипрививочников
Попова хочет, чтобы люди были лучше осведомлены. Фото: kremlin.ru

В Роспотребнадзоре считают, что люди боятся прививок из-за недостаточной осведомленности.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила изменить школьную программу по биологии, чтобы в стране было как можно меньше антипрививочников. Своим мнением она поделилась на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Попова полагает, что некоторые люди не понимают, как формируется иммунитет. Именно по этой причине, вырастая, они отказываются делать прививку. Россияне не знают основ, поэтому боятся, рассуждает представительница ведомства.

Глава Роспотребндзора убеждена, что знания об иммунитете нужно давать как можно раньше. Также в ходе своего выступления она призвала ввести для переболевших ковидом обязательную вакцинацию от гриппа, так как они находятся в группе риска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России планируют начать выдавать QR-коды людям с высоким уровнем антител.

анна попова антипрививочники школа


 

Новости партнеров
Ученые определили продукты, ухудшающие работу мозга
Ученые определили продукты, ухудшающие работу мозга
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге проводится проверка после травмирования мужчины на ж/д станции ...
Смольный провел рейды по борьбе с незаконными торговцами у метро Петербурга
В Петербурге старшеклассник заразил половой инфекцией 15-летнюю школьницу
Президент России в четверг проведет совещание по социальным вопросам
В Петербурге сократили количество коронавирусных коек
Система QR-кодов в три раза снизила посещаемость в музеях Петербурга
Новогодний праздник в Кремле для детей отменен из-за ситуации с COVID-19
Ученые доказали, что ношение масок на 53% снижает риски заболеть коронавирусом