Попова предложила изменить школьную программу из-за антипрививочников

Попова хочет, чтобы люди были лучше осведомлены. Фото: kremlin.ru

Попова хочет, чтобы люди были лучше осведомлены. Фото: kremlin.ru

В Роспотребнадзоре считают, что люди боятся прививок из-за недостаточной осведомленности.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила изменить школьную программу по биологии, чтобы в стране было как можно меньше антипрививочников. Своим мнением она поделилась на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Попова полагает, что некоторые люди не понимают, как формируется иммунитет. Именно по этой причине, вырастая, они отказываются делать прививку. Россияне не знают основ, поэтому боятся, рассуждает представительница ведомства.

Глава Роспотребндзора убеждена, что знания об иммунитете нужно давать как можно раньше. Также в ходе своего выступления она призвала ввести для переболевших ковидом обязательную вакцинацию от гриппа, так как они находятся в группе риска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России планируют начать выдавать QR-коды людям с высоким уровнем антител.