В Петербурге умер хранитель Русского музея Иван Карлов

Карлов умер в возрасте 68 лет. Фото: Русский музея

Карлов умер в возрасте 68 лет. Фото: Русский музея

Он проработал в учреждении 46 лет.

В Санкт-Петербурге в возрасте 68 лет скончался замдиректора Русского музея Иван Карлов. Он проработал в учреждении большую часть жизни – 46 лет. Об этом сообщили сегодня, 17 ноября, в пресс-службе музея.

Отмечается, что Карлов занимал одну из важнейших должностей в Русском музее – он являлся заместителем директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей. Впервые Карлов пришел работать в учреждение в 1975 году, чтобы в 1989 году занять высокий пост.

«Иван Иванович навсегда останется в нашей памяти чутким и отзывчивым человеком, стремившимся помочь каждому сотруднику музея в решении любых вопросов»,

– сообщили в музее.

О причинах, по которым умер Карлов, ничего не сообщается.

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