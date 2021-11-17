В Петербурге умер хранитель Русского музея Иван Карлов

В Петербурге умер хранитель Русского музея Иван Карлов
Карлов умер в возрасте 68 лет. Фото: Русский музея

Он проработал в учреждении 46 лет.

В Санкт-Петербурге в возрасте 68 лет скончался замдиректора Русского музея Иван Карлов. Он проработал в учреждении большую часть жизни – 46 лет. Об этом сообщили сегодня, 17 ноября, в пресс-службе музея.

Отмечается, что Карлов занимал одну из важнейших должностей в Русском музее – он являлся заместителем директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей. Впервые Карлов пришел работать в учреждение в 1975 году, чтобы в 1989 году занять высокий пост.

«Иван Иванович навсегда останется в нашей памяти чутким и отзывчивым человеком, стремившимся помочь каждому сотруднику музея в решении любых вопросов»,

– сообщили в музее.

О причинах, по которым умер Карлов, ничего не сообщается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актер из «Реальных пацанов» Игорь Бондаренко умер из-за рака.

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