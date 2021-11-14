Актер из «Реальных пацанов» Игорь Бондаренко умер из-за рака

Актер из &#171;Реальных пацанов&#187; Игорь Бондаренко умер из-за рака
Игорь Бондаренко умер в возрасте 55 лет. Фото: кадр из сериала «Паутина-7»

Заслуженный артист России Игорь Бондаренко скончался после продолжительной борьбы с раком.

О смерти Бондаренко сообщила пресс-служба театра Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ», в котором он служил.

Худрук театра Игорь Шаповалов рассказал, что причиной смерти артиста стала тяжелая форма рака, от которой он пытался вылечиться в течение последних двух лет.

«У него было четыре химии, три операции, облучения были. В общем, очень серьезное такое лечение, но, к сожалению, это не помогло», — сказал Шаповалов в беседе с «Пятым каналом«.

Худрук также заявил, что запомнит Бондаренко необыкновенно хорошим и теплым человеком.

Игорь Бондаренко умер в возрасте 55 лет. Прощание с актером пройдет на основной сцене «ФЭСТ» в понедельник.

Артист снялся в 40 фильмах и сериалах, среди которых были «Реальные пацаны», «Счастливы вместе», «Кармелита» и другие.

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