Россельхознадзор не пропустил в Петербург более 21 тонны итальянского клея

Россельхознадзор задержал в Петербурге 21,6 тонны промышленного клея из Италии.

Клей на основе желатина поступил из Италии и предназначался для московского предприятия, производящего косметику и бытовую химию.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, причиной остановки груза стала проблема с документами. Ветеринарный сертификат на продукцию не соответствовал требованиям.

По фактам обнаруженных нарушений было возбуждено административное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор в порту Петербурга развернул крупную партию креветок с неприятным запахом. Морепродукты прибыли в Северную столицу морским транспортом из Индии. Партия следовала в адрес московской оптовой фирмы.