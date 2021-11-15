В Петербург не пропустили 20 тонн креветок с кислым запахом

Тихоокеанские креветки. Фото: Фото: Рixabay
Морепродукты прибыли в Северную столицу морским транспортом из Индии. Фото: Рixabay

Россельхознадзор в порту Петербурга развернул крупную партию креветок с неприятным запахом.

Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Северо-Западу. Ветеринарный контроль партии свежемороженых креветок весом 20 тонн прошел в большом порту. Морепродукты прибыли в Северную столицу морским транспортом из Индии. Партия следовала в адрес московской оптовой фирмы.

При проведении контроля инспекторы ведомства почувствовали кислый запах, не характерный для креветок. Ввоз продукции на территорию России было решено запретить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге остановили 41 тонну зараженной муки. Муку решили отправить на лабораторные исследования, где специалисты обнаружили, что продукция заражена картофельной болезнью хлеба.

креветки новости СПб Россельхознадзор


 

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