В Петербурге остановили 41 тонну зараженной муки

В Петербурге остановили 41 тонну зараженной муки
Продукция была заражена картофельной болезнью хлеба. Фото: unsplash

В Петербурге Россельхознадзор запретил ввоз трех партий пшеничной муки, зараженной картофельной болезнью.

Об этом сообщили в управлении ведомства по Северо-Западу. Партии муки общим весом 41,2 тонны остановили в пункте «Торфяновка» на границе с Финляндией и в морском порту Петербурга.

20 тонн пшеничной муки направлялись из Финляндии в адрес подмосковной компании, а 21,2 тонны муки следовали из Италии и Финляндии для компаний в Северной столице.

Инспекторы при проведении контроля выяснили, что сопроводительных документах не было информации о физико-химических показателях. Муку решили отправить на лабораторные исследования, где специалисты обнаружили, что продукция заражена картофельной болезнью хлеба.

«Ввоз 41,2 тонны муки на территорию Российской Федерации запрещен», — заявили в Россельхознадзоре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор разрешил экспорт 2,6 тонны стейков из Петербурга в Токио.

мука новости СПб Россельхознадзор


 

Новости партнеров
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Как подготовиться к вакцинации: что нельзя есть и пить до и после прививки
Как подготовиться к вакцинации: что нельзя есть и пить до и после прививки
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться "старые добрые инфекции"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Песков: сокращение сроков действия QR-кодов
В Петербурге остановили 41 тонну зараженной муки
Школа № 434 в Сестрорецке открылась после семилетней реконструкции
Ozon построит под Петербургом крупный склад за 7 млрд рублей
С дорог Петербурга за нерабочие дни собрали 2,3 тысячи тонн смета
Названы места контроля скорости в Петербурге на этой неделе
В Ленобласти еще 404 человека заболели коронавирусом
Житель Сестрорецка перевел проститутке почти 70 тысяч, а она не пришла