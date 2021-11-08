В Петербурге остановили 41 тонну зараженной муки

В Петербурге Россельхознадзор запретил ввоз трех партий пшеничной муки, зараженной картофельной болезнью.

Об этом сообщили в управлении ведомства по Северо-Западу. Партии муки общим весом 41,2 тонны остановили в пункте «Торфяновка» на границе с Финляндией и в морском порту Петербурга.

20 тонн пшеничной муки направлялись из Финляндии в адрес подмосковной компании, а 21,2 тонны муки следовали из Италии и Финляндии для компаний в Северной столице.

Инспекторы при проведении контроля выяснили, что сопроводительных документах не было информации о физико-химических показателях. Муку решили отправить на лабораторные исследования, где специалисты обнаружили, что продукция заражена картофельной болезнью хлеба.

«Ввоз 41,2 тонны муки на территорию Российской Федерации запрещен», — заявили в Россельхознадзоре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор разрешил экспорт 2,6 тонны стейков из Петербурга в Токио.