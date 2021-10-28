Россельхознадзор разрешил экспорт 2,6 тонны стейков из Петербурга в Токио

Инспекторы Россельхознадзора проконтролировали экспорт крупной партии говяжьих стейков из Петербурга в столицу Японии.

Об этом сообщило управление ведомства по Северо-Западу. Сотрудники Россельхознадзора оформили ветеринарный сертификат на экспорт в Японию 2,6 тонны замороженных говяжьих стейков.

Мясная продукция, произведенная в Калининградской области, отправилась морским транспортом из петербургского порта в порт Йокогамы, а оттуда — в Токио.

Инспекторы убедились в соблюдении ветеринарно-санитарных требований страны. Экспорт был разрешен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге Россельхознадзор приостановил движение 18,3 тонны аргентинского сыра. Выяснилось, что отсутствует уведомление об оформлении ветеринарного сертификата.