В Петербурге стоимость аренды однушек резко возросла

В Петербурге стоимость аренды однушек резко возросла
Стоимость аренды выросла. Фото: Pixabay

В среднем съем обойдется в 30,1 тысячи рублей.

В Санкт-Петербурге выросла стоимость аренда однокомнатной квартиры на 9%. Сейчас съем обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Об этом рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Тем временем в Москве аренда однушки обойдется в 42 тысячи рублей – это тоже на 9% больше, чем в прошлом месяце. Попов предполагает, что цены выросли из-за дефицита предложений. В последнее время объявлений о сдаче квартир стало меньше примерно на 35%, а в некоторых городах – на 50%. Ожидается, что их количество вырастет ближе к весне и лету. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты поделились основными трендами на рынке недвижимости. Они рекомендуют не ждать снижения стоимости квадратного метра, но также отмечают, что точки зрения потребительского спроса и платежеспособности населения текущие цены являются ощутимыми для покупателей жилья.

квартира недвижимость новости СПб однушка


 

Новости партнеров
Пожилые получают QR-коды иначе
Пожилые получают QR-коды иначе
Депутаты Госдумы обсудили идею отмены новогодних каникул в России
Депутаты Госдумы обсудили идею отмены новогодних каникул в России
Антипрививочникам в России нанесли ответный удар
Антипрививочникам в России нанесли ответный удар
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подозреваемый в незаконной охоте Рашкин признался в убийстве лося
Ветер, мокрый снег и гололедица сегодня подстерегают петербуржцев
Университет им. Хопкинса: коронавирусом заразились 254 988 424 человек по ...
Между Кронштадтом и Петербургом в 2023 году начнут ходить скоростные катамараны
Врач-гематолог предупредила: молодежь не застрахована от тромбоза после COVID-19
В пожаре на улице Громова был обнаружен погибший
В Петербурге ночью горела вторая трехкомнатная квартира
Специалисты ИМБ имени Энгельгардта разработали препарат от коронавируса