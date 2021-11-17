В Петербурге стоимость аренды однушек резко возросла

В среднем съем обойдется в 30,1 тысячи рублей.

В Санкт-Петербурге выросла стоимость аренда однокомнатной квартиры на 9%. Сейчас съем обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Об этом рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Тем временем в Москве аренда однушки обойдется в 42 тысячи рублей – это тоже на 9% больше, чем в прошлом месяце. Попов предполагает, что цены выросли из-за дефицита предложений. В последнее время объявлений о сдаче квартир стало меньше примерно на 35%, а в некоторых городах – на 50%. Ожидается, что их количество вырастет ближе к весне и лету. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты поделились основными трендами на рынке недвижимости. Они рекомендуют не ждать снижения стоимости квадратного метра, но также отмечают, что точки зрения потребительского спроса и платежеспособности населения текущие цены являются ощутимыми для покупателей жилья.