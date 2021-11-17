В московском метро странный пассажир устроил дебош

Мужчину, который вел себя неадекватно, был задержан.

В Москве задержали мужчину, который устроил дебош в метро. Хулиганом оказался 34-летний ранее судимый приезжий. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Инцидент произошел на станции метро «Пушкинская». По непонятной причине неадекватный мужчина угрожал окружающим его людям. Он уверял, что намерен сделать нечто, угрожающее жизни и здоровью граждан.

Никакие замечания не могли привести дебошира в чувства. Он замолчал только тогда, когда покинул вагон. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подвыпивший актер из Петербурга устроил дебош в самолете из Антальи.