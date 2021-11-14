Подвыпивший актер из Петербурга устроил дебош в самолете из Антальи

Подвыпивший актер из Петербурга устроил дебош в самолете из Антальи
Перед полетом он зашел в Duty free и купил бутылку водки. Фото: unsplash

В петербургском аэропорту Пулково полиция задержала актера Сергея Качинского, устроившего пьяные разборки на борту самолета из турецкой Антальи.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источники. Дебош на борту рейса Анталья — Петербург устроил 30-летний актер, сыгравший незначительные роли в фильмах «Ржев» и «Девятаев».

Перед полетом он зашел в Duty free и купил бутылку водки. Изрядно подвыпив, у него отключилась память. Помнит, что просил у стюардессы успокоительное, и утверждает, что с кулаками ни на кого не лез.

Актер отметил, что решил выпить из-за трагедии, которая произошла в его семье. Он потерял близкого человека.

Полицейские в аэропорту задержали актера. Ему выписали штраф, который он сразу оплатил.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет с россиянами из Египта приземлился в Анталье вместо Петербурга.

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