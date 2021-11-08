Самолет с россиянами из Египта приземлился в Анталье вместо Петербурга

Пассажиры рейса с полуночи до девяти утра находились в трансферной зоне. Фото: Pixabay

Пассажиры рейса с полуночи до девяти утра находились в трансферной зоне. Фото: Pixabay

Петербургские туристы застряли в аэропорту Антальи на девять часов, поскольку их рейс прямой из Египта не смог долететь до Петербурга.

Как сообщает «Фонтанка», накануне в 21 час рейс авиакомпании Nordwings вылетел из Египта в Петербург. На борту были туристы из Хургады и Шарм-эль-Шейха. Самолет должен был долететь в Северную столицу без пересадок, но через полтора часа по неизвестной причине он приземлился в турецкой Анталье.

Пассажиры рейса с полуночи до девяти утра находились в трансферной зоне, питание и ночлег им не предоставили. При этом многие из туристов были с маленькими детьми.

По данным онлайн-табло Пулково, самолет прибыл в Петербург примерно в час дня. Причина вынужденной пересадки выясняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг утром в Пулково задерживают три самолета.