В четверг утром в Пулково задерживают три самолета

В четверг, 4 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают три самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Кирова, Калининграда и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым вылетом задерживается рейс до Кирова. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 07:30, однако вылет сдвинули на 08:00.

Далее с опозданием вылетит рейс до Калининграда. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 07:55, при этом самолет полетит лишь в 08:20.

Кроме того, позже положенного улетит самолет до Москвы. Рейс должны были отправить в 13:00, однако по факту это удастся сделать лишь в 21:00.

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