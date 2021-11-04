В четверг утром в Пулково задерживают три самолета

В четверг утром в Пулково задерживают три самолета
В Пулково задерживают три внутренних рейса. Фото: pixabay

В четверг, 4 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают три самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Кирова, Калининграда и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым вылетом задерживается рейс до Кирова. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 07:30, однако вылет сдвинули на 08:00.

Далее с опозданием вылетит рейс до Калининграда. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 07:55, при этом самолет полетит лишь в 08:20.

Кроме того, позже положенного улетит самолет до Москвы. Рейс должны были отправить в 13:00, однако по факту это удастся сделать лишь в 21:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Гидрометцентре назвали московский туман радиационным.

задержка рейсов новости СПб пулково


 

Новости партнеров
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Коронавирусные ограничения могут задержаться в Петербурге до Нового года
Коронавирусные ограничения могут задержаться в Петербурге до Нового года
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В лесу Ленобласти нашли килограмм наркотиков
Большинство проверенных петербургских организаций соблюдают COVID-ограничения
В Волхове мужчину заподозрили в убийстве двоюродного брата
В Ленобласти за сутки COVID подхватили 402 человека
Неизвестный взломал дверь церкви Михайловского замка
Из-за локдауна пассажиропоток в Петербурге сократился в 1,5 раза
В Петербурге скончались еще 89 пациентов с коронавирусом
В России за сутки коронавирус подхватили более 40,7 тысяч человек