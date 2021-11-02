В Гидрометцентре назвали московский туман радиационным

В Гидрометцентре назвали московский туман радиационным
На столицу опустился туман. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Туман, окутавший Москву, называется радиационным, однако никакого отношения к радиации не имеет. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Столица с вечера понедельника погрузилась в густой туман, который начал развеиваться только сейчас.

По словам синоптика, радиационные туманы происходят именно при антициклональной погоде, когда на небе нет ни облачка и за день почва накапливает тепло. Он добавил в беседе с РБК, что ночью при отсутствии облачности это тепло резко испаряется, создавая густую пелену тумана.

В московских аэропортах из-за погодных условий были отменены или задержаны более 200 рейсов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туман задержал авиарейсы и в Петербурге. Пассажирам, купившим билеты до Москвы, пришлось ожидать свой рейс в Пулково на несколько часов дольше.

вильфанд задержка рейсов туман


 

Новости партнеров
Петербуржцам рассказали, какие документы нужно иметь при себе при проверке QR-кода
Петербуржцам рассказали, какие документы нужно иметь при себе при проверке QR-кода
В Альфе-банке молчат о скандале с участием своего директора по работе с молодежью Моргенштерна
В Альфе-банке молчат о скандале с участием своего директора по работе с молодежью Моргенштерна
Что входит в состав вакцин от COVID-19:
Что входит в состав вакцин от COVID-19: "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Гидрометцентре назвали московский туман радиационным
Песков призвал не верить в слухи о продлении нерабочих дней
В Петербурге на трех проблемных участках реконструируют ливневую канализацию
В Ленобласти за сутки COVID подхватили 387 человек
В Петербурге не наблюдается позитивная динамика по коронавирусу
Заявление на оголившуюся девушку у Исаакиевского написал «гееборец»
В Петербурге скончались еще 83 пациента с коронавирусом
В России за сутки коронавирус подхватили 39 тысяч человек