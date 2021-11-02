В Гидрометцентре назвали московский туман радиационным

Туман, окутавший Москву, называется радиационным, однако никакого отношения к радиации не имеет. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Столица с вечера понедельника погрузилась в густой туман, который начал развеиваться только сейчас.

По словам синоптика, радиационные туманы происходят именно при антициклональной погоде, когда на небе нет ни облачка и за день почва накапливает тепло. Он добавил в беседе с РБК, что ночью при отсутствии облачности это тепло резко испаряется, создавая густую пелену тумана.

В московских аэропортах из-за погодных условий были отменены или задержаны более 200 рейсов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туман задержал авиарейсы и в Петербурге. Пассажирам, купившим билеты до Москвы, пришлось ожидать свой рейс в Пулково на несколько часов дольше.