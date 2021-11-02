Туман задерживает рейсы из Петербурга в Москву

Во вторник, 2 ноября, в Пулково задерживаются авиарейсы в Москву. На столицу опустился туман, который дошел и до Петербурга.

Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, один из самолетов должен был улететь еще в 7:10, но вылет перенесли на 12:10. Еще один рейс был запланирован на 7:50, но вылетит из Петербурга в 11:00. Всего из-за погодных условий задерживают шесть рейсов до столицы.

В Москве из-за тумана продлили желтый уровень погодной опасности. Десятки рейсов были отменены.

Легкая дымка окутала и Северную столицу. Однако для водителей и пешеходов она не стала серьезным препятствием.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня жителей Петербурга ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без дождей.