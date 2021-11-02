«Пока без дождей»: во вторник в Петербурге ожидается +9 градусов

&#171;Пока без дождей&#187;: во вторник в Петербурге ожидается +9 градусов
В Петербурге обойдется без дождей. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Сегодня жителей Петербурга ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без дождей. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 2 ноября, синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием северо-западной периферии далекого антициклона.

«Санкт-Петербург: пока без дождей», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха в городе составит +7…+9 градусов, в Ленобласти потеплеет до +10. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник в Ленинградской области метеорологи прогнозируют облачную погоду с редкими прояснениями.

михаил леус новости СПб погода


 

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