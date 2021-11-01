Ленобласти пообещали вторник без дождей и +9 градусов

Ленобласти пообещали вторник без дождей и +9 градусов
В Ленобласти во вторник вряд ли будут сильные дожди. Фото: unsplash

Во вторник в Ленинградской области метеорологи прогнозируют облачную погоду с редкими прояснениями. Впереди еще несколько сухих дней.

Как пишет ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 ноября по области, дождей, вероятнее всего, не зафиксируется. Если осадки и будут наблюдаться, то несущественные.

Ветер ночью будет юго-восточным. Он задует со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +1…+6 градусов. Днем будет потеплее, термометры покажут +4…+9 градусов.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что синоптики предупредили россиян о двадцатиградусных морозах в начале ноября. На Урал и южную часть западной Сибири придут сильные холода.

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