Ленобласти пообещали вторник без дождей и +9 градусов

Во вторник в Ленинградской области метеорологи прогнозируют облачную погоду с редкими прояснениями. Впереди еще несколько сухих дней.

Как пишет ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 ноября по области, дождей, вероятнее всего, не зафиксируется. Если осадки и будут наблюдаться, то несущественные.

Ветер ночью будет юго-восточным. Он задует со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +1…+6 градусов. Днем будет потеплее, термометры покажут +4…+9 градусов.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что синоптики предупредили россиян о двадцатиградусных морозах в начале ноября. На Урал и южную часть западной Сибири придут сильные холода.