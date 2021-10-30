Синоптики предупредили россиян о двадцатиградусных морозах в начале ноября

Синоптики предупредили россиян о двадцатиградусных морозах в начале ноября
В некторых регионах ожидается похолодание. Фото: pixabay.com

В начале ноября в Урал и южную часть западной Сибири придут сильные холода.

Об этом рассказал руководитель центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Он отметил, что в Екатеринбурге и Челябинске утром 3 ноября температура воздуха понизится до 10-12 градусов ниже ноля, а в Нижнем Тагиле в ночь на 4 ноября ожидаются первые двадцатиградусные морозы.

«В Ханты-Мансийске и Сургуте минус 20-23, в Тюмени и Омске минус 15-20», — приводит его слова «URA.RU».

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, отметила, что причиной сильного похолодания станет атлантический циклон, проходящий по северной части России. Она добавила, что в ночное время суток температура воздуха в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае опустится до минус 10-12 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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