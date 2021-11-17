Снова поражение: СКА проиграл в четвертый раз подряд

На этот раз поражением завершилась встреча с «Локомотивом».

В Санкт-Петербурге сегодня, 17 ноября, состоялась встреча СКА и ярославского «Локомотива» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«В третий раз за сезон обыграть Локомотив не получилось. Сражались до конца, но уступаем сегодня в Ледовом — 1:3»,

— говорится в Twitter-аккаунте петербургского хоккейного клуба.

Известно, что в СКА отличился Антон Бурдасов, который забил единственный гол за свою командую на 46-й минуте. Все три шайбы «Локомотива» на счету Александра Полунина (5, 22, 44).

Напоминаем, что это уже четвертое поражение СКА подряд. Несмотря на это, петербургский клуб занимает второе место в Западной конференции. В следующий раз наши хоккеисты выйдут на лед, чтобы сыграть против «Сибири». Матч запланирован на 19 ноября.

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