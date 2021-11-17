Баскетбольный «Зенит» победил ALBA со счетом 75:66

Встреча выдалась напряженной.

Сегодня, 17 ноября, в Санкт-Петербурге состоялась встреча баскетбольного «Зенит» и ALBA. Они сыграли на «Сибур Арене», матч закончился со счетом 75:66.

Как сообщает корреспондент Gazeta.SPb, первую четверть в основном вела немецкая команда. Однако со второй по четвертую впереди был петербургский клуб.

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