Баскетбольный «Зенит» победил ALBA со счетом 75:66

Баскетбольный «Зенит» победил ALBA со счетом 75:66
"Зенит" победил на "Сибур Арене". Фото: Gazeta.SPb

Встреча выдалась напряженной.

Сегодня, 17 ноября, в Санкт-Петербурге состоялась встреча баскетбольного «Зенит» и ALBA. Они сыграли на «Сибур Арене», матч закончился со счетом 75:66.

Как сообщает корреспондент Gazeta.SPb, первую четверть в основном вела немецкая команда. Однако со второй по четвертую впереди был петербургский клуб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, стали известны все возможные соперники России в стыковых матчах ЧС-2022. Российские футболисты из-за проигрыша Хорватии (0:1) в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022 не смогли получить прямую путевку в Катар.

alba баскетбол зенит новости СПб


 

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