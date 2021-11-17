В СПБГИКИТ впервые за десять лет сменили ректора

В СПБГИКИТ впервые за десять лет сменили ректора
В КиТе сменили ректора. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Должность займет продюсер и сценарист Наталия Горина.

В Санкт-Петербургском институте кино и телевидения впервые за десять лет сменят ректора. Свой пост покидает заслуженный деятель науки Российской Федерации Александр Евменов. Его сменит продюсер и сценарист Наталия Горина. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает ТАСС.

В Министерстве культуры России пояснили, что кадровые изменения необходимы, чтобы институт мог дальше развиваться и гибко реагировать на запросы времени системы образования.

Напоминаем, что Наталия Горина является выпускницей филологического факультета ЛГУ. За свою карьеру она успела выпустить более десятка фильмов и сериалов. В их числе «Дылда» и «Разжимая кулаки». В КИТе Горина преподавала мастерство продюсирования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге новый ректор университета имени Лесгафта занял свой пост.

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