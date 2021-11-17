В Петербурге новый ректор университета имени Лесгафта занял свой пост

Сергей Петров занял свою должность 16 ноября. Фото: университет им. Лесгафта

Сергей Петров занял свою должность 16 ноября. Фото: университет им. Лесгафта

Пост занял Сергей Петров.

В Санкт-Петербурге назвали имя нового ректора университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. Пост занял Сергей Петров. Соответствующий приказ уже подписан.

Петров вступил в должность 16 ноября 2021 года. Срок действия полномочий продлится до 15 ноября 2026 года, говорится на сайте вуза.

Напоминаем, что Петров исполнял обязанности ректора, после чего изъявил желание занять эту должность. За пост боролся также прежний глава университета Сергей Бакулев, но безуспешно.

Про нового ректора университета имени Лесгафта известно, что он является выпускником вуза. После окончания обучения Петров остался на кафедре психологии. В 2016 году он стал проректором по учебно-воспитательной работе.

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