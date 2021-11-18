Врач-гематолог предупредила: молодежь не застрахована от тромбоза после COVID-19

Врач-гематолог высшей категории Диана Ким предостерегла, что даже молодые жители России не застрахованы от постковидного синдрома. Одно из опасных последствий — нарушение свертываемости крови.

Молодые россияне также могут подвергнуться неприятным последствиям после перенесенного коронавируса. Врач-гематолог Диана Ким рассказала радио Sputnik об опасных последствия COVID-19.

Специалист предупредила, что от сгущения крови не застрахованы даже молодые организмы, которые перенесли коронавирус в легкой форме.

«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», — отметила врач.

В зоне особенно повышенного риска находятся те, у кого еще до заболевания коронавирусом были проблемы с сосудами. Если тромбообразование произошло в мозге, то будет инсульт. После перенесенного коронавируса, по словам специалиста, следует продолжать три месяца антикоагулянтную терапию (лечение способствующее свертыванию крови), однако принимать лекарства нужно только под контролем врача.

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