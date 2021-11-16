Врач назвал неожиданный опасный симптом коронавируса

Если человек болеет коронавирусом и храпит, это является веским поводом для обращения к врачу.

Пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал о неожиданном и опасном симптоме коронавируса, при котором стоит обратиться к врачу. Об этом пишет Life.

Овечкин отметил, что поводом для беспокойства должен стать храп. Дело в том, что храп может свидетельствовать о обструктивном апноэ во сне — внезапных остановках дыхания. Как итог – зараженный коронавирусом может умереть от остановки сердца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки сократили до полугода. Известно, что прививка позволяет получить QR-код сроком на один год, а вот после болезни его выдают на полгода. Есть случаи, когда болезнь случается у привитого. В таком случае срок действия сертификата будет сокращен.