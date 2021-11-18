Синоптик пообещал петербуржцам дождливую и ветреную погоду 18 ноября

Погода в четверг в Петербурге обещает быть дождливой и ветреной, сообщил ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, 18 ноября Северная столица окажется во власти теплой периферии циклонического вихря. Небо затянет облаками. При выходе из дома сегодня стоит взять зонтик — пройдут дожди, а на востоке области возможен и мокрый снег.

Температура воздуха при этом будет выше климатической нормы, заморозков не прогнозируется. Уличные термометры покажут от плюс 3 до плюс 5 градусов. В Ленобласти температура местами упадет до нуля.

Южный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду и будет порывистым.

«Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы», — заключил Леус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водители Петербурга сегодня утром столкнулись с пробками в 6 баллов и гололедицей.