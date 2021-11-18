Водители Петербурга сегодня утром столкнулись с пробками в 6 баллов и гололедицей

Водители Петербурга сегодня утром столкнулись с пробками в 6 баллов и гололедицей
Водители Петербурга сегодня утром столкнулись с пробками в 6 баллов и гололедицей. Фото: "Яндекс.Пробки"

Утро в четверг, 18 ноября, для водителей в Санкт-Петербурге сегодня не самое простое: нужно быть начеку, — на дорогах местами образовалась гололедица.

Несмотря на похолодание дороги загружены в обычном режиме: в 9 часов ожидается уплотнение, а дальше уровень установится на отметке 4 балла до 14 часов. К предстоящим 9 часам загруженность дорог вырастет до 6 баллов.

Красные участки отмечаются у метро «Гостиный двор», на Невском проспекте, на Малоохтинском проспекте и рядом со станцей метро «Новочеркасская», на повороте с улицы Коллонтай на Новочеркасский проспект. Стоит Октябрьская набережная рядом с улицей Коллонтай, пробка у метро «Дыбенко».

На дорогах много ДТП. Полностью стоит Володарский мост и Народная улица, где произошло ДТП в среднем ряду. Ждут водители, которые едут по дальневосточному проспекту до съезда на Народную улицу. Стоит КАД на 41 км. Также на КАД большое количество столкновений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 20 ноября по 31 декабря в центре города перекроют дороги из-за рождественской ярмарки. Дорогу, по которой можно будет проехать, сузят справа по Караванной улице и по Итальянской улице. Одностороннее движение будет организовано по Кленовой улице от Инженерной улицы до Замковой улицы.

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