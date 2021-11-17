Рождественская ярмарка ограничит движение в центре Петербурга

Водителей предупредили о новых ограничениях движения в Петербурге.

С 20 ноября по 31 декабря в центре города перекроют дороги из-за рождественской ярмарки.

Как сообщили в городской администрации сообщили, что движение перекроют вокруг Манежной площади. Кроме того, с 19 ноября на улицах будет запрещена остановка автотранспорта.

Также движение перекроют по Кленовой улице от Инженерной улицы до Манежной площади.

Проезжую часть сузят справа по Караванной улице и по Итальянской улице. Одностороннее движение будет организовано по Кленовой улице от Инженерной улицы до Замковой улицы.

В прошлом году пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в планы организаторов ярмарки. По этой причине главная городская ярмарка прошла без катка, каруселей, концертов и мастер-классов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ярмарку организовал Центр контроля качества товаров, работ и услуг. Главными героями праздника в этом году стали персонажи сказки «Щелкунчик и мышиный король». Декоративные элементы в виде Щелкунчика и Мари встречают гостей на Малой Садовой улице.