В аэропорту Пулково в среду задержали три самолета

Сегодня, 18 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Пскова, Белгорода и Шарм-эль-Шейха. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании «Азимут» до Пскова. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в еще в 2:30 ночи, однако время вылета сдвинули на шесть с половиной часов — до 9:0.

Также задерживают рейс до Белгорода. Самолет перевозчика «Pegas Fly» должен был улететь в 6:35, но по факту ждать придется до 9:30.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до Шарм-эль-Шейха, который обслуживает авиакомпания «Azur Air». Вылет был назначен на 6:40, но его отложили до 10:40.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за 10 месяцев через Пулково прошли более 15 млн пассажиров.