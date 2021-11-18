В квартирном пожаре на Морской набережной могли пострадать люди

В четверг утром на Васильевском острове произошел квартирный пожар, который тушили почти час. Есть вероятность, что в пожаре пострадали жильцы.

Об этом сообщила пресс-служба петербургского ГУ МЧС. Пожарных к дому №9 по Морской набережной вызвали в половину девятого утра.

Загорелась двухкомнатная квартира. Огонь полностью охватил одну из комнат площадью 10 квадратных метров.

Пожар тушили почти час — в 9:22 возгорание было ликвидировано. С пожаром боролись 12 человек личного состава с привлечением трех пожарных машин.

При пожаре в квартире могли пострадать люди, сейчас ведомство уточняет сведения об этом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петроградском районе утром горели 5 строительных вагончиков. Предварительно, сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания уточняется.