В Петроградском районе утром горели 5 строительных вагончиков

Сегодня утром, 18 ноября, в Петроградском районе Петербурга на проспекте Добролюбова, 14 загорелось 5 строительных вагончика.

На проспекте Добролюбова утром произошел инцидент: загорелись строительные вагончики. В экстренные службы сообщение поступило в 07:28. Спасатели отправились тушить пожар в Петроградский район с утра пораньше.

По прибытию удалось выяснить, что горят 5 вагончиков на общей площади 76 кв.метров. С пожаром удалось справиться в 08:00, примерно за полчаса.

К ликвидации пожара привлекли 4 единицы техники от МЧС и 20 человек личного состава. Предварительно сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в пожаре на улице Громова в Красногвардейском районе обнаружили погибшего 88-летнего мужчину. Как считают в экстренных службах, пожар мог начаться из-за непотушенной сигареты.