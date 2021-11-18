Возбуждено уголовное дело на петербурженку, откусившую мочку уха своей матери

Возбуждено уголовное дело на петербурженку, откусившую мочку уха своей матери
Возбуждено уголовное дело на петербурженку, откусившую мочку уха своей матери. Фото: "Яндекс.Карты"

В отношении женщины, откусившей мочку уха своей матери в Тосненском районе Петербурга, 17 ноября было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В конце октября стало известно о конфликте между дочкой и матерью, в результате которого последняя была сильно травмирована не самым распространенным способом. В квартире города Тосно на улице Боярова, в результате ссоры женщина откусила мочку уха своей матери. Как стало известно Gazeta.SPB, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Вчера, 17 ноября, было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью».

Женщине также была избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что был задержан подозреваемый в стрельбе из пневматики за парковочное место в Выборгском районе Петербурга.

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