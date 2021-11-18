Возбуждено уголовное дело на петербурженку, откусившую мочку уха своей матери

В отношении женщины, откусившей мочку уха своей матери в Тосненском районе Петербурга, 17 ноября было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В конце октября стало известно о конфликте между дочкой и матерью, в результате которого последняя была сильно травмирована не самым распространенным способом. В квартире города Тосно на улице Боярова, в результате ссоры женщина откусила мочку уха своей матери. Как стало известно Gazeta.SPB, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Вчера, 17 ноября, было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью».

Женщине также была избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что был задержан подозреваемый в стрельбе из пневматики за парковочное место в Выборгском районе Петербурга.