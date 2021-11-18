В Петербурге проводят конкурс по оформлению сада Жореса Алферова

В Петербурге проводят конкурс по оформлению сада Жореса Алферова
Принять участие в конкурсе комитета по благоустройству может любой желающий. Фото: google.maps

В Петербурге объявили архитектурный конкурс по тематическому благоустройству территории сада Жореса Алферова. Победитель получит 500 тысяч рублей от городских властей.

Принять участие в конкурсе комитета по благоустройству может любой желающий. Городские власти рассчитывают, что талантливые архитекторы, скульпторы, дизайнеры и художники предложат идею оформления сада, связанную с именем нобелевского лауреата по физике

На эскизах нужно разместить малые архитектурные формы на территории сада, расположенного между проспектом Науки и улицей Верности.

Заявки на участие можно подать до 3 декабря. Победителя, который получит 500 тысяч рублей, объявят 16 декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в скейт-парке под мостом Бетанкура появится боул уникальной формы.

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