Удобные места для парковки в Петербурге поможет найти чат-бот

Удобные места для парковки в Петербурге поможет найти чат-бот. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Удобные места для парковки в Петербурге поможет найти чат-бот. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Появился анонс нового чат-бота в Телеграме. Он поможет найти удобные парковки для водителей Северной столицы.

Чат-бот «Парковки Санкт-Петербурга» в Телеграме рассчитан на помощь водителям города. Комитет по транспорту анонсировал новинку вчера. 17 ноября.

Сам бот будет включать в себя 6 разделов, благодаря которым водители получат возможность узнать зону действия платной парковки, тарифы и способы оплаты. Кроме того, появится возможность изучить информацию, какие граждане имеют право на льготы на парковку и каким образом можно получить такое разрешение.

«В ближайшее время появится поиск по улицам, где можно получить номер парковочной зоны и информацию об отрезке улицы, где действует платная парковка», — отмечается в комитете.

Также в функции чат-бота входит помощь с обжалованием несправедливого штрафа за неправильную парковку или помощь с устранением неоплаченной квитанции за место для машины.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Комитет по тарифам рассматривает возможность увеличения цены за парковку на стоянке в центре Петербурга. Она может достигнуть 100 рублей в час.