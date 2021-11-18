Минсельхоз предупредил о дефиците картофеля в России

В России ожидается дефицит картофеля из-за непогоды и неурожая.

В Минсельхозе предупреждают о проблемах с урожаем картофель на территории России в этом году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо от замглавы Минсельхоза Оксаны Лут в правительство и аппарат кабмина.

Согласно информации в документе, из-за непогоды сбор картофель осуществляется медленно, да и объемы урожая в этом году значительно меньше. В Минсельхозе отметили, что цены аграриев растут вместо того, чтобы по традиции снизиться. В конце октября стоимость картофеля достигла 23 рубля за килограмм, что на 71,4% выше такого же периода прошлого года.

Кроме количества пострадало и качество продукции. Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков отметил, что картофель мягкий и избыточно влажный. По словам эксперта, такое качество чревато сокращением сроков хранения и окончания запасов быстрее, чем планировалось. В Минсельхозе сообщили, что работают над тем, чтобы сформировать отношения с поставщиками из СНГ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что помидоры способны дополнительно укрепить иммунитет в сезон простуд и роста заболеваемости COVID-19. В осенний и зимний сезон этот продукт особенно актуален.