На севере Петербурга идет реконструкция дождевой и канализационной сети

На севере Петербурга идет реконструкция дождевой и канализационной сети
На сегодняшний день Водоканал выполнил 42% работ по этому проекту. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

На границе Калининского и Выборгского районов началась масштабная реконструкция дождевой и канализационной сети.

Как сообщили в городском комитете по энергетике, Водоканалу предстоит реконструировать почти шесть километров сети на участке проспекта Культуры между проспектами Луначарского и Просвещения.

Работы необходимы в связи с высоким уровнем износа канализационной сети. В предприятие уже жаловались из-за просадок проезжей части в этом месте.

Специалистам предстоит выполнить санацию участков сети общим объемом 3,8 километра и диаметром от 250 до 1200 миллиметров. Рабочие продолжат почти два километра дождевого канализационного трубопровода.

На сегодняшний день Водоканал выполнил 42% работ по этому проекту. Завершение реконструкции запланировано на 2022 год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за работ Водоканала движение по Большой Конюшенной закрыто третий день.

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