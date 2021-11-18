Петербуржцы не перестают находить в лесах грибы

В лесах до сих пор встречаются грибы. Фото: скриншот Вконтакте / Станислав Кривошеев

В лесах до сих пор встречаются грибы. Фото: скриншот Вконтакте / Станислав Кривошеев

Несмотря на приближающиеся морозы, в лесах все еще можно встретить много съедобных грибов.

Зоолог Павел Глазков рассказал, что в лесах Санкт-Петербурга и Ленинградской области до сих пор встречается много съедобных грибов. Так, во Всеволожском районе он увидел зимние опята, которые выдерживают морозы до минус 10 градусов.

«Зимнего опенка с ложным не спутаешь, ложные опята не выдерживают холодов наших широт»,

— отмечает Павел Глазков на своем канале «Каждой твари по паре».

В сообществе «Грибы и грибники СПб» во «Вконтакте» также опубликовали пост с разными грибами, найденными в лесу в ноябре. «Осенние, зимние, весенние. Ноябрь у нас давно уже стал вполне себе грибным месяцем. Когда снега нет, конечно», — пишет миколог Станислав Кривошеев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы в ноябре продолжают собирать грибы.