Пятница в Ленобласти начнется с ночных заморозков и мокрого снега

Пятница в Ленобласти начнется с ночных заморозков и мокрого снега
Ночью в Ленобласти ожидаются заморозки. Фото: pixabay

Погода в последний рабочий день этой недели в Ленинградской области будет облачной.

Согласно прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем ожидаются прояснения. Грядущей ночью в Ленобласть придут осадки в виде мокрого снега и дождя. Они будут умеренными только на востоке региона, в остальных районах — небольшими.

Ветер подует с запада, юго-запада, он будет умеренным. В ночь на пятницу в области подморозит до -1 градуса. Днем прогнозируется плюсовая температура — до 4 градусов.

Кроме того, ночью и утром на дорогах будет гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что метеоролог рассказал, когда в Петербург придут кусачие морозы. Первые холода наступят с 22 ноября – столбики термометров опустятся ниже нуля, до минус четырех градусов.

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