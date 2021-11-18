Пятница в Ленобласти начнется с ночных заморозков и мокрого снега

Погода в последний рабочий день этой недели в Ленинградской области будет облачной.

Согласно прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем ожидаются прояснения. Грядущей ночью в Ленобласть придут осадки в виде мокрого снега и дождя. Они будут умеренными только на востоке региона, в остальных районах — небольшими.

Ветер подует с запада, юго-запада, он будет умеренным. В ночь на пятницу в области подморозит до -1 градуса. Днем прогнозируется плюсовая температура — до 4 градусов.

Кроме того, ночью и утром на дорогах будет гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что метеоролог рассказал, когда в Петербург придут кусачие морозы. Первые холода наступят с 22 ноября – столбики термометров опустятся ниже нуля, до минус четырех градусов.