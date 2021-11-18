Подруга Асмаловской рассказала о ее депрессии

Подруга Асмаловской рассказала о ее депрессии
Асмаловская жаловалась на подавленное состояние. Фото: скриншот "Танцы со звездами"

Женщина вспоминает, что в какой-то момент артистка перестала понимать, чем хочет заниматься.

Подруга участницы «Танцы со звездами», танцовщица и телеведущая Кристины Асмаловской Екатерина рассказала, что женщина накануне смерти пребывала в депрессии. Об этом сегодня, 18 ноября, пишет «Москва.ру».

Екатерина отметила, что Асмаловская серьезно болела и была в подавленном состоянии. Она жаловалась на то, что потеряла смысл жизни и не понимает, чем ей хочется заниматься. Также танцовщица мало работала и много проводила время дома.

«Я пыталась ее поддержать, но без толку. Тяжело все это вспоминать»,

— рассказала Екатерина.

Напоминаем, что Асмаловская является мастером спорта международного класса по спортивным бальным танцам, трехкратная чемпионка России среди профессионалов. Она не только приняла участие в «Танцах со звездами», но и снялась в некоторых фильмах и сериалах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в тюрьмах Таиланда разрешат держать собак для борьбы с депрессией.

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